Onda Cero Pontevedra

Abordamos a incertidumbre do inicio do curso escolar e as novas no protocolo da Xunta con Cesar Pérez Áres, xefe territorial de educación da Xunta en Pontevedra. Nesta liña, coñecemos a iniciativa de Zona Monumental relacionada coa 'Volta ao Cole', na que por mercar no comercio local ten premio: un ipad. A maiores, analizamos os datos de ocupación cos Empresarios de Turismo de Sanxenxo.