Revisión dos temas que marcaron a actualidade local en Pontevedra ao longo das últimas semanas dos mes de agosto. Conversamos co rexedor da capital sobre a pandemia, Ence, transporte, Monteporreiro ou a reflexión aberta por Ana Pontón, portavoz nacional do BNG, sobre a sua continuidade no liderazgo da organización.

Podes escoitar a entrevista íntegra a Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra.