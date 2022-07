Lalín celebrará unha nova edición da Romaría Interxeracional e de Homanaxe ás Persoas Maiores e Emigrantes o día 7 de Agosto. A carballeira de As Casianas, nas proximidades do polígono industrial Lalín 2000, do mesmo xeito que nas últimas edicións, será o escenario elixido. Este evento, como outros moitos, viuse interrompido polos efectos sanitarios da pandemia.