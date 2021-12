O concello de Poio xestionará a Illa de Tambo a partir de 2022

O concello de Poio poderá decidir sobre a xestión da Illa de Tambo a partir de marzo de 2022 cando o Goberno local pase a asumir estas competencias sobre o territorio, nun réxime de concesión demanial a 25 anos. Gregorio Agis, concelleiro do goberno de Poio, asegurou que a Illa poderá ser visitada unha vez desenvólvanse unha serie de traballos de catalogación e limpeza da illa. En principio, comezarán as visitas para inicios do verán.

Este mediodía, no Casal de Ferreiros, presentouse o acordo formal entre a administración local e o Ministerio de Defensa para a cesión deste espazo que foi ocupado durante décadas pola Escola Naval Militar de Marín.

Con respecto ao futuro uso da Illa de Tambo, o goberno de Poio xa traballa nun Plan de Usos para definir a utilizar e a capacidade sostible deste espazo natural que buscará a declaración de ENIL.

(Entrevista íntegra a Gregorio Agís, concelleiro do goberno local de Poio)