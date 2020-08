Mas de Uno Pontevedra

O xefe territorial de educación da Xunta en Pontevedra, Cesar Pérez Ares, confirma que o regreso as aulas conta co mellor protocolo para certificar un regreso seguro as aulas: haberá entradas e saidas escalonadas, grupos de menos de 23 alumnos e alumnas por clase e será obligatoria a mascara e a continua aplicación de hidroalcohol.