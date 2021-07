Festa do Libro en Pontevedra

Carme Da Silva: "Somos unha cidade referente no eido cultural"

Festa dos Libros no concello de Pontevedra: catorce librerías da cidade, máis de setenta autores e unha vintena de actividades. A Ferrería se convirte no escenario principal dun evento que se celebra esta fin de semana e contará con todas as medidas sanitarias.