Máis de Un Pontevedra

Bará: "Na provincia de Pontevedra o BNG bateu todos os récords e sacou os mellores resultados de Galiza"

Conversamos co deputado electo do BNG pola provincia de Pontevedra, Luis Bará. Analizamos o resultado electoral do 18-F na nosa provincia e na nos acidade e preguntámoslle polos retos de futuro trala constitución do novo Parlamento galego.