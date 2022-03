Máis de Un Pontevedra

O baile como terapia física e emocional

Convertemos a radio nunha sala de baile co colectivo "De vella a bella". Ana Santos trae a tres convidados para falar da importancia do baile e de todas as redes que se tecen na discoteca La Luna. Coñecemos a Jorge Santos Solla, socio da discoteca, Jorge Santos Fernández, dinamizador da sala e coñecedor de historias e Luisa Vázquez, pontevedresa de 79 anos que todas as fins de semana é fiel á súa cita cos bailes "luneros".