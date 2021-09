Alfonso Rueda: "A recuperación do sector turístico é esperanzador"

A ocupación turística en agosto na provincia de Pontevedra superou os efectos da pandemia. O destino Rías Baixas pulverizó os datos do ano 2020 e, mesmo, a maioría das comarcas melloraron os resultados do ano 2019, previo á crise sanitaria da Covid. Cunha media do 83% de ocupación, 21 puntos máis que en 2020, a mesma media que en 2019.

Este comportamento turístico se extende a toda Galicia gracias o turista nacional.

(Escoita a entrevista íntegra con Alfonso Rueda, vicepresidente e conselleiro de Turismo da Xunta)