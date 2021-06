Polémica en el concello de Ribadumia

El alcalde David Castro recurrirá a la justicia para detener actos de acoso y difamación de un miembro de la oposición

El regidor asegura que recurrirá a la justicia para detener este asedio de un vecino que forma parte de la oposición. El último episodio, este fin de semana, llevó a a gentes de la Guardia Civil hasta el domicilio particular del alcalde David Castro tras la denuncia de una supuesta celebración que excedía de ruido y del número de no convivientes. Cuando llegaron no había incumplimientos