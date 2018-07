A xuíza De Lara atribúe un delito de cohecho a Baltar

Dous informes de Aduanas son claves para a imputación do ex presidente o PP en Ourense, ademáis de Moisés Rei, do PSOE, e Xoán Martínez Cagigal, do BNG

O contido de dous informes de Vixilancia Aduaneira, elaborados no marco da Pokémon, provocou que a xuíza Pilar de Lara reaccionase con contundencia. Nunha providencia asinada onte, imputa un presunto delito de suborno ao alcalde de Ferrol e presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias, José Manuel Rey Varela, e ao expresidente da Deputación de Ourense José Luis Baltar. Ambos os dous han de pasar o próximo luns polos xulgados de Lugo para prestar declaración. Para ese día tamén están citadas como imputadas polo mesmo delito outras 16 persoas, moitas das cales xa figuraban involucradas na operación. Así mesmo, a instrutora da operación chama outras tres como testemuñas. Entre elas ao presidente da Deputación da Coruña, Diego Calvo.



Aínda que non transcenderon detalles dos informes, sábese que un deles está referido a presuntas actividades de suborno e branqueo. É o que afecta ao alcalde ferrolano e aos demais imputados da Coruña. Supostamente Aduanas investigou conversacións mantidas por Rei Varela que poderían ter algunha relación con supostos tratos mantidos con Vendex entre os anos 2008 e 2010.



O outro informe afecta de cheo a José Luis Baltar e á trama de Ourense. Os investigadores terían obtido detalles que os farían sospeitar de pagamentos efectuados a políticos e funcionarios de Ourense por parte de responsables do grupo Vendex. Eses pagamentos non só serían en efectivo, senón que tamén consistirían en regalos. A data fixada pola xuíza lucense para que Baltar declare coincide co inicio do xuízo que ten en Ourense por presunta prevaricación.



A exconcelleira socialista ferrolana Mercedes Carbajales figura tamén na lista de imputados convocados para viaxar a Lugo o luns que vén. Outro exedil imputado é Xoán Xosé Martínez Cajigal, do BNG.

É tamén novidade na relación de novos imputados na Pokémon o que fora secretario provincial do PSdeG na Coruña, o empresario Moisés Rei Martínez. Ademais atribúe ao primeiro tenente de alcalde herculino, Julio Flores, e ao exedil socialista de contratación José Federico Nogueira outro novo delito, neste caso de suborno.



Así mesmo, a instrutora quere que volvan declarar como imputadas outra serie de persoas que xa interviñeron no seu momento na devandita condición. É o caso do xefe de Vendex, Gervasio Rolando Rodríguez; a súa man dereita en Galicia, José María Tutor, e a esposa deste, Estrela Navieira Rocha. Tamén está Adrián Cordero, delegado da empresa en Ourense; o responsable de ÓRAA en Lugo, Javier Reguera, e o administrador de Sermasa en Santiago, Alberto Quintana Vilarelle.



Na nova providencia da xuíza aparece citado novamente Ángel Espadas, a man dereita de Conde Roa, cando este estivo no Concello de Santiago. E pola rama ourensana, ademais de Baltar, están Álvaro Abelardo Ulloa Pardo, exxefe da Policía Local, o exalcalde socialista Francisco Rodríguez e o exedil nacionalista Xosé Fernando Varela Parada.



Toda esta relación está na peza número 2 da Pokémon, a máis relevante das nove que agora mesmo se encontran abertas. Ten actualmente 67 imputados. É a que máis políticos inclúe e tramitarase en Lugo, a pesar de que a rama coruñesa reclamou insistentemente que pasase a esta cidade.



Os implicados nesta, ademais do suborno atribuído aos 18 citados na providencia de onte, poderían ter incorrido en prevaricación, tráfico de influencias, falsidade e branqueo.