O xuiz instructor dos expedentes aos críticos do psoe quere escoitalos esta semana

Os edis críticos do Psoe ourensán serán escoitados esta semana polo xuiz instructor do expedente informativo aberto pola executiva local, Gonzalo Iglesias Sueiro. Mentres o voceiro do grupo municipal socialista, José Angel Vázquez Barquero, afin ao alcalde, Agustín Fernández, amosabase hoxe "optimista" ca resolución da crise pero non era quen de aclarar se a participación da secretaria de organizacion do psdg, Pilar Cancela na xuntanza de onte da executiva local, se traducirá nun respaldo á decisión do rexedor de cesar nas competencias a un dos cinco edís díscolos. Barquero afirmou hoxe que él sí "se sinte respaldado por todo o mundo" e que o que máis lle preocupa é a cidade porque os problemas do partido son "secundarios".