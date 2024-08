La Vuelta parte o xoves de Ourense a Manzaneda

La Vuelta chega á provincia de Ourense este xoves, partindo da Avenida Pardo de Cela e rematando na estación de montaña de Cabeza de Manzaneda, pasando por Trives.

Como consecuencia delo as restriccións de tráfico na cidade comezan este mércores para permitir a montaxe do evento entre as 18.00 ata as 10.00 do propio xoves.

Os ciclistas pasarán polo Parque de San Lázaro, Curros Enríquez e a Avenida Otero Pedraio na cidade.

En Trives estará instalada unha "fun zone" na rúa San Martín, onde as empresas colaboradoras co evento desenvolverán actividades para os afeccionados entre as que se inclúen degustacións.

Antes e durante 133 km, o pelotón circulará por O Pereiro, San Cibrao das Viñas, Paderne de Allariz, Maceda, Esgos, Nogueira de Ramuín, Parada do Sil, A Teixeira, Castro Caldelas, San Xoán de Río, Trives e remate no alto da estación invernal de Manzaneda.