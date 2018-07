Union Financiera Baloncesto Oviedo 78 - 77 Ourense Termal

Los hombres de Gonzalo García cayeron por un solo punto 78-77,en un final de infarto en el que tuvo en su mano el triunfo con la última posesión , pero la suerte le fue esquiva nuevamente. Un partido que dejó muchas cosas buenas como la recuperación de Kale o Rivero, el liderato de Huertas, la aportación de Edu Martínez en exterior o Iván García y Carter.

El partido comenzó igualado y ello a pesar de que el Ourense Termal no era capaz de controlar el rebote defensivo y ello propiciaba que Juan José García y Van Wijk se convirtiesen en protagonistas de las zonas y con segundas opciones de tiro consiguiesen paliar los malos porcentajes de los ovetenses en el tiro exterior. Los de Gonzalo García aguantaron el tipo con la anotación de Huertas y con la entrada a pista de Rivero unido a un esfuerzo defensivo, pero el tiro exterior seguía siendo un talón de aquiles. Carter aportaba en los dos aros, pero las faltas personales eran ya un lastre para lo que quedaba de partido. Al descanso se llegaba con ocho puntos de desventaja (41-33) tras una triple de Cárdenas de más de ocho metros.

Tras el descanso llegaron los minutos malos del Ourense Termal. Se unieron desaciertos en ataque con un momento de inspiración de Oviedo en el triple junto con su superioridad interior y la diferencia alcanzó los 15 puntos (56-41) mediado el tercer cuarto. Todo parecía cuesta arriba, pero el control del rebote y la mejoria de los porcentajes de tiro fueron la clave para la remontada del Ourense Termal que con el esfuerzo defensivo, y la aparición de Iván García, Edu Martínez, Rivero, Kale y Huertas en la anotación fue limando las diferencias hasta provocar que el choque se decidiese en los últimos segundos. Aunque antes pudo quedar decidido para el Ourense Termal de no ser porque Diego Sánchez tuvo un momento de inspiración en el triple para los locales. Cárdenas, el base ex cobista, ejerció de verdugo con una penetración a falta de 8 segundos para el final y la réplica la quiso dar Huertas, pero la fortuna quiso que el balón se saliese y que cayese una nueva derrota.