O grupo municipal socialista reclamarán que o goberno local tome medidas de mellora do servizo de limpeza, desbroce e iluminación polo aumento de incidencias en materia de seguridade en varios barrios da cidade.

Toman a decisión tras as críticas do PP pola falla de seguridade e por que as asociacións veciñais coas que se entrevistaron lles transmitiron a demanda polo incremento de incidentes.

Pese a esta demanda insisten en que Ourense é unha cidade segura.