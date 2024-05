Os socialistas ourensáns homenaxearán a memoria de Luísa Villalta

A executiva municipal do PSdeG-PSOE renderá homenaxe á figura de Luísa Villalta cun acto no que repasarán a obra da autora á que este ano está adicado o Día das Letras Galegas. Será na biblioteca Nós o vindeiro luns 20 de maio e no acto participarán a secretaria da agrupación, Natalia González, a secretaria de educación da CEM, Cristina Cruz, a secretaria da Língua da CENG, Margarida Pizcueta e o escritor e poeta Xoán Carlos Domínguez.

O acto comezará ás sete da tarde e contará coa actuación musical do grupo tradicional Ergutío ó remate, sobre as oito do serán, na praza da II República.

Os actos son abertos á cidadanía.