Sintonía entre administracións e partidos para desbloquear a Praza de Abastos de Ourense

O bng aboga pola pronta execución do Plan Funcional da Praza de Abastos número 1 e consideran urxente acometer as reformas necesarias do edificio recén rehabilitado, contidas no Plan para que o mesmo poda entrar en funcionamento á maior brevidade posible e recuperar deste xeito a Alameda ocupada actualmente.

O nacionalista Luis Seara lembra que ademáis de xerar riqueza, na praza e no rianxo traballan máis de 200 persoas.

A este respecto os socialistas anunciaron tamén que apoiarán a operación económica proposta polo goberno de Pérez Jácome e polo executivo da Xunta de Galicia para habilitar o creto e dar así continuidade ás obras desta praza de abastos.