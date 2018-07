O Sergas adxudica a xestión do CHUO a Ferrovial por 150 millóns de euros

Ferrovial, a empresa que asumiu a xestión dos grandes hospitais da Comunidade de Madrid -desde A Paz ao 12 de Outubro- dentro da liña de privatización de servizos sanitarios iniciada no seu día por Esperanza Aguirre, será a encargada de gestionar tamén, durante 15 anos e por 150 millóns de euros (sen incluír o IVA), os servizos de limpeza, mantemento e seguridade do Complexo Hospitalario de Ourense.



Así o confirmou a consellería de Sanidade, Rocío Mosquera, no transcurso da sesión do Parlamento de Galicia celebrada na tarde de onte e na que adiantou que a firma do contrato fora realizada en Ourense o pasado venres día 11 de xullo pola gerente do área integrada de Ourense, Ou Barco e Verín, Eloína Núñez.



A Consellería de Sanidade puido pechar esta adjudicación despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dictase un auto o pasado 25 de xuño polo que levanta a suspensión cautelar deste concurso, emitida polo Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), que depende do Ministerio de Facenda.



Esa suspensión produciuse en resposta aos recursos presentados pola Asociación de Mantemento do CHUO e a asociación de empresarios de limpeza galegos, entre outros, ao entender que non se podía facer un concurso de privatización de servizos tan forte na provincia, pois deixaba sen capacidade para concursar a todas as firmas galegas do sector, que son todas pequenas e medianas empresas.



Naqueles recursos que conseguiron paralizar durante semanas o concurso, e ataron de mans ao Sergas para seguir adiante coa adjudicación, facíase fincapé en que un dos pliegos do concurso establecía que a futura concesionaria tería que poñer sobre a mesa 14 millóns de euros no primeiro ano de concesión para colaborar no financiamento das obras de mellora do Complexo Hospitalario de Ourense, o que limitaba, aínda máis, a participación as pymes galegas.



Pero á vista de que a adjudicación é un feito, segundo confirmou onte a titular de Sanidade, algúns dos denunciantes como a Asociación de Mantemento do CHUO, cuxos traballadores non teñen claro como quedarán trala privatización, suscítanse recorrer. "Volveremos recorrer a licitación asinada pola gerente do CHUO este pasado luns; o noso avogado está traballando niso e pensamos recorrer esta mesma semana; acudiremos a todas as instancias", asegura, o seu presidente, José García.



Ferrovial era a única alternativa para facerse con este macroconcurso do Sergas tras dúas convocatorias previas que quedaron desertas e obrigaron á consellería a ir aumentando o prezo e o prazo da concesión ata os 15 anos para conseguir candidatos.



A parlamentaria socialista por Ourense Carmen Acuña criticou onte no pleno da Cámara galega que se prexudique o tecido produtivo galego polo interese dunha empresa" e puxo en dúbida a legalidad do contrato.



A deputada do BNG Tereixa Paz lamentou que é un contrato "a un só postor, a cambio de financiamento" e lamentou "que se vai para Ferrovial, cuxo gerente é o mesmo que tivo o CHUO durante a etapa de Manuel Fraga" .



Pola súa banda, a conselleira de Sanidade defendeu que o seu departamento utiliza as ferramentas legais que ten e si non "están de acordo cunha resolución", dixo, en relación á do tribunal "busquen outra solución para seguir adiante". Mosquera engadiu que "o TSXG dictó un auto que nos permitía continuar e outro auto que nos permite a adjudicación; isto é así, gústelles ou non lles guste".



Pola súa banda, a deputada de AGE Eva Solla censurou as "privatizaciones" na sanidade pública e que Rocío Mosquera declárese "a conselleira da privada". Advertiu a Mosquera que teña coidado "coas portas giratorias, porque ás veces veñen de volta".