Promoven en Ourense un acto homenaxe ós exiliados do franquismo

A Comisión Executiva Municipal do PSdeG-PSOE de Ourense organiza esta tarde xunto as Xuventudes Socialistas no Centro Cultural Marcos Valcárcel un acto para homenaxear ás víctimas do exilio franquista. Na iniciativa, que terá lugar a partires das 19.30, lembrarán que medio millón de persoas víronse na obriga de abandonar España como consecuencia do triunfo franquistas apoidas polo fascismo e o nacismo europeu. Sinalan que estos exiliados dispersáronse por diferentes países repartidos entre Europa e América, polo que este 8 de maio proxectarán o documental "Exilio" producido por TVE e a Fundación Pablo Iglesias, con argumento de Alfonso Guerra e dirección de Pedro Carvajal.

Asemade serán leídos por José Ramón Fernández Morgade (secretario de organización dos socialistas na cidade de Ourense) poemas escritos por Carmen Castellote (nena da guerra eviada de Bilbao a Leningrado con pai exiliado en México), Florencio Delgado Gurriarán (valdeorrés exiliado en California) e Pedro Garfias (falecido no exilio en México)