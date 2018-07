Las primas que sembraron cizaña

Por segunda vez en apenas dos meses, la plantilla del Ourense toma la palabra para denunciar que no cobra y que está cansada de las "mentiras y manipulaciones" de la directiva. La gota que colmó el vaso de su paciencia fue la controversia con las primas de la Copa Federación, que a punto estuvo de acabar en plante la víspera del viaje a Guadalajara para jugar la final.

Para defender su "honorabilidad", la plantilla detalló el desarrollo de las negociaciones desde el pasado mes de enero, cuando se acordó destinar el 50 % del premio obtenido a una prima para los jugadores, cuerpo técnico y trabajadores y el otro 50 % para el pago de las nóminas atrasadas, una vez deducidos los gastos por participar. El capitán del Ourense, Yosu, reveló que, un mes más tarde, sin que el documento del acuerdo estuviese redactado, el vicepresidente, José Ramón Fernández Morgade, y el director general, Alberto Fernández, le comunicaron que les quitaban la prima aduciendo que no les parecía oportuno que cobrasen un sobresueldo.

Yosu matizó que el presidente era partidario de respetar el pacto, pero que perdió la votación en la reunión del consejo. Al día siguiente, el 28 de febrero, los directivos acudieron al entrenamiento en el campus y ante la presión del vestuario accedieron a mantener la prima. "Eso sí, nos quieren hacer firmar un documento para que no hagamos declaraciones durante un mes. Quisieron coartar nuestra libertad de expresión, suponemos que para salvar su imagen, y obviamente nos negamos", puntualizó el primer capitán.

En ese punto, el sindicato de futbolistas ofreció la posibilidad de que el dinero del premio fuese transferido directamente de la RFEF a las cuentas de la AFE para evitar embargos. La directiva da su consentimiento primero y rectifica días después, en una tensa conversación entre Fernández Morgade y Yosu que aumentará de tono cuando los jugadores piden entrenarse en O Couto para ahorrar costes.

"A los cinco minutos me llama Morgade y me dice 'estoy hasta los cojones de todos vosotros. Os voy a quitar las primas'", explicó Yosu, para de inmediato exponer el sentir del plantel: "Si él está hasta así, que se imagine cómo nos tiene él a nosotros, que entrenamos todos los días, compitiendo los domingos como el que más y acudiendo a todos los actos del club". El jugador agregó que "los que no están cumpliendo sus obligaciones son ellos. Esta situación se debe a la planificación que hicieron. Nos deben cinco meses y seis a los empleados, mienten y manipulan sistemáticamente, por lo que decidimos dar esta rueda para contar la verdad y defender nuestro honor".

Yosu tacha de "gran mentira" que la plantilla se haya negado a incluir en las primas de la Copa a los jugadores del filial. "Utilizaron a los chavales para meter cizaña y por capricho cuando por equidad no puede cobrar lo mismo un futbolista que vive de esto y que ha jugado todos los partidos que otro que jugó 15 minutos un día". El capitán recalcó que se sienten legitimados para defender sus derechos con todas las consecuencias.