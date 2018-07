El plan de empleo sale adelante entre dudas sobre su financiación

La unanimidad mostrada hasta ahora por los grupos políticos -a excepción de Democracia Ourensana- sobre el plan de empleo saltó ayer definitivamente por los aires. El detonante fue una moción conjunta de PSOE y BNG para dar luz verde política al pacto, que contó con el rechazo frontal del PP. Los populares, que habían participado activamente en la redacción del documento que prevé una inversión de tres millones de euros, calificaron de «engaño a los desempleados» la maniobra de socialistas y populares al carecer de partida presupuestaria para su ejecución. «Los parados quieren hechos y no palabras», apostilló la popular Beatriz Tejada.

Y es que la partida presupuestaria para este plan, en el que también participaron patronal, sindicatos y universidad, fue el eje del debate. Ni tan siquiera PSOE y BNG llegaron a un acuerdo final pese a votar conjuntamente. Los nacionalistas exigieron que el dinero previsto para este proyecto se incluya en los Presupuestos del 2014, todavía en tramitación. Sin embargo, el alcalde de Ourense, Agustín Fernández, dejó claro que apostará por una modificación de crédito: «Temos recursos máis que suficientes para lograr esa financiación e aprobar unha modificación orzamentaria no próximo pleno».

Fuera del debate económico se situó Gonzalo Pérez Jácome, que se mostró contrario a la iniciativa por, según destacó, carecer el Ayuntamiento de Ourense de competencias en la materia. «Es un paripé que no vale para nada», aseguró el concejal de Democracia Ourensana.

Desencuentro sobre la mujer

No fue esta la única moción sobre empleo en la sesión plenaria de ayer. También hubo una del PP en la que se reclamaban medidas para fomentar la incorporación de la mujer a los puestos de trabajo. Solo encontraron los populares, aunque con reproches, el apoyo del PSOE. Fue suficiente para aprobar el documento, pero no para evitar las ácidas críticas de BNG y Democracia Ourensana. «Esta moción e un exemplo de incoherencia e oportunismo», indicó Xosé Somoza (BNG). Y como no hay dos sin tres, una tercera moción del BNG sobre el empleo también dividió a los concejales de la corporación. En este caso fue tumbada con los votos en contra de PP, PSOE y DO la iniciativa presentada a petición de la CIG para fomentar el empleo en Galicia.