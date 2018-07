Los pachistas desoyen a la dirección del PSdeG y agravan la crisis política en el Concello de Ourense

Los cinco concejales del sector pachista del grupo municipal de Ourense han mantenido esta mañana su pulso con el alcalde, la ejecutiva local del PSdeG y la dirección de Galicia. Convocados a una reunión ordinaria a las nueve y media de esta mañana, previamente advertidos por la secretaria de organización del PSdeG , Pilar Cancela, en el sentido de que atendieran sus obligaciones, los ediles han ignorado la cita y mantenido su actitud. Reclaman que el alcalde devuelva las competencias de gobierno al líder de este grupo, Antonio Rodríguez Penín, a quien el regidor retiró todas sus funciones después de que el pasado 13 de diciembre abandonaran los cinco concejales un pleno ordinario. Lo hicieron para no votar con los demás miembros del grupo en contra de la compatibilidad que pedía un funcionario.

Los cinco concejales del sector pachista del grupo municipal de Ourense han mantenido esta mañana su pulso con el alcalde, la ejecutiva local del PSdeG y la dirección de Galicia. Convocados a una reunión ordinaria a las nueve y media de esta mañana, previamente advertidos por la secretaria de organización del PSdeG, Pilar Cancela, en el sentido de que atendieran sus obligaciones, los ediles han ignorado la cita y mantenido su actitud. Reclaman que el alcalde devuelva las competencias de gobierno al líder de este grupo, Antonio Rodríguez Penín, a quien el regidor retiró todas sus funciones después de que el pasado 13 de diciembre abandonaran los cinco concejales un pleno ordinario. Lo hicieron para no votar con los demás miembros del grupo en contra de la compatibilidad que pedía un funcionario.

Los pachistas se amparan para no acudir a esta reunión en un informe suscrito por el secretario general de la ejecutiva provincial y por la secretaria de organización del mismo órgano, Raúl Fernández y María Quintas. El escrito fue expresamente desautorizado por la ejecutiva gallega, que se refiere a él como una «especie de informe». Intentar, dice, «buscar a estas alturas na lexislación de Réximen Local ou nos estatutos ou normas do partido xustificacións a determinadas condutas parece extemporáneo, fora de contexto e lugar», dice Pilar Cancela en el escrito remitido anoche a los concejales de Ourense.

La ejecutiva gallega apela a la lealtad hacia las decisiones del partido, que considera ha de ser permanente, e indica que la «discrepancia ha de manifestarse dende a lealtade».

Apunta la dirección del PSdeG que los comportamientos que han tenido algunos miembros del grupo municipal pueden ser constitutivos de falta muy grave, por lo que de manera expresa pedía que se atendiese la llamada a la convocatoria de esta mañana. En caso de incumplimiento, la secretaria de organización dejaba claro que no dudaría «en solicitar da comisión executiva federal a adopción das medidas disciplinarias que proceda».

La nueva situación no solo deja abierto el camino a que en el ámbito orgánico tome el PSOE medidas contra estos cinco concejales, sino que sitúa al grupo socialista ante la ruptura del grupo y la perspectiva de gobernar con tan solo seis miembros de una corporación de veintisiete, incluyendo once del PP, tres del BNG y dos de Democracia Ourensana, aparte de los once del PSOE claramente divididos en dos bandos.