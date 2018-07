O Ourense non paga a tempo e achégase á súa liquidación

Ao mediodía de onte dobraron as campás por un Club Deportivo Ourense que está a punto de converterse nun recordo.



Con máis de dous millóns de euros de débeda histórica, embargos e denuncias ante o sindicato AFE, o prazo para eludir o descenso administrativo á Terceira División soaba case a ultimato para unha entidade bloqueada na súa actividade económica. E as peores previsións foron as que acabaron por cumprirse. Sen cúpula reitora, os intentos de renovar o órgano director da sociedade anónima deportiva non chegaron a bo porto e ninguén fixo fronte ao pagamento dos 160.000 euros reclamados polos seus xogadores, tras continuos non pagamentos no recén concluído curso balompédico.



A consecuencia foi inmediata e, nesta tarde de onte, foi recibida nas oficinas do Couto a comunicación da perda da praza na división de bronce. Outro golpe á liña de flotación dun barco que dende hai varios meses vai á deriva, sen que os seus xestores fosen capaces de convivir coas obrigas contraídas no pasado nin de achegar solucións eficaces.



Dende a Plataforma SOS CD Ourense, Damián Domínguez admitía que o desgusto, ademais de doloroso, era imaxinable: «Foi o que se esperaba, porque sabiamos que sería moi difícil evitar o descenso do club en tan pouco tempo e á vista do nulo interese que puxeron as institucións en resolver este problema, está abocado á desaparición». Si valorou de modo positivo o empeño dos afeccionados que se envorcaron nesa reivindicación xurdida dende a bancada do feudo rojillo e mesmo exportada á Praza Maior da cidade: «Vivimos unha semana moi intensa na que o noso traballo non viu recompensado, pero polo menos quedo con que moita xente se mostrou interesada en que sigamos tendo fútbol, co mesmo club que de momento non desapareceu ou con outro que se poida fundar,».

Máis fría foi a reacción política dos voceiros das institucións locais. O edil de Deportes de Ourense, Alfonso Vilachá, incidía en que «ninguén sabe aínda a identidade dos donos do club, porque ningún accionista maioritario deu un paso á fronte, a situación era pero que moi delicada e dende o Conselo Municipal de Deportes, a nosa subvención estaba dispoñible, pero o club non estaba ao día e non podía cobrala. O concelleiro tamén esgrimiu que garantiría a posibilidade de que os xogadores da canteira do club -uns 280- poidan seguir practicando deporte a próxima tempada.



Pola súa banda, Bernardino González, o asesor de Deportes da Deputación Provincial, apuntou a un sentimento persoal: «Paréceme moi triste que desapareza o Ourense, pero a súa supervivencia era moi complicada dende hai anos e agora consumouse o descenso». Que fose árbitro internacional confirmou que se xeraran algunhas conversacións nos días previos, pero que non fora posible a reunión tripartita coas administracións locais e José Antonio Feijoo, un dos empresarios que mostrou a súa disposición a tomar as rendas da entidade.



Este mesmo excolaborador de Manuel Seoane na tempada do ascenso a Segunda B detallaba que o seu proxecto estaba secundado por outros potenciais directivos, pero argumentou que era imposible levalo adiante sen unha maior disposición das institucións: Estabamos dispostos a asinar calquera compromiso e a adaptarnos á capacidade económica do club, pero non podiamos asumir unha débeda que deixaron outros, por iso solicitabamos que Concello e Deputación avalasen os pagamentos aos principais provedores -Facenda e Seguridade Sociedade- coas subvencións dos próximos anos. Non pediamos máis nin asignacións extraordinarias, só esa garantía».



Para iso, Feijoo e o seu grupo, sinalou a iniciativas como as que se promoveron en Lugo para avalar o seu equipo, pero o acordo non callou e o Ourense segue sen cabeza visible, outra ameaza latente, porque nas próximas horas, o mandatario saínte, Alejandro Estévez, entregará no xulgado a acta da súa dimisión. A sociedade deportiva está a punto de extinguirse.