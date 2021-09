A Xunta reactiva a compaña "como local" co inicio do curso escolar

A Consellería do Medio Rural, a través da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), está a reactivar co comezo do novo curso a segunda edición da campaña “Come Local” iniciada o pasado mes de marzo, co fin de impulsar o consumo dos produtos agroalimentarios galegos con indicativo de calidade nos comedores escolares. Esta iniciativa forma parte da canle Mercaproximidade, creada pola Consellería para dar saída aos produtos agroalimentarios galegos que viron reducidas as súas vendas por mor da covid-19.

Así, nas próximas semanas continuarase coa formación e o asesoramento aos responsables da vintena de comedores adheridos a este programa. Neste senso, non só se seguirán promovendo menús especiais feitos con produtos de proximidade galegos acollidos a indicacións xeográficas protexidas (IXP) e denominacións de orixe protexidas (IXP) senón que tamén se desenvolverán actividades formativas, tanto sobre as características nutricionais das propias producións como sobre o impacto que supón o consumo de produtos certificados na consecución dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da ONU.

Nesa liña, as próximas actividades xirarán arredor do Día Mundial da Alimentación, que se conmemora o 16 de outubro pero que nos comedores escolares se celebrará un día antes, o venres 15. O principal obxectivo é que os máis pequenos coñezan a importancia de consumir produtos locais e que saiban como poden identificalos de xeito sinxelo grazas ás distintas etiquetas dos selos de calidade.

No programa participan -en concreto- 16 comedores escolares das catro provincias galegas, así como os catro designados como “Comedores escolares km 0”, que xa estiveron na primeira edición. Este ano estanse tratando de difundir os produtos en todos os ámbitos da comunidade educativa. Así, os profesores reciben fichas didácticas sobre as producións con indicativo que poden incorporar aos programas escolares, os pais e ANPAS son informados da campaña e poden participar dela mediante sorteos, concursos e xogos e, por último, estase a traballar tamén cos cociñeiros e responsables de comedor para tratar de incorporar os produtos aos menús de xeito continuo.

Nesta campaña elixíronse centros situados preto de posibles provedores de produtos con denominacións de orixe, indicacións xeográficas protexidas ou ecolóxicos para poder acceder a recoñecementos como o de “Comedores Km 0”, debido á súa aposta polas producións de proximidade á hora de confeccionar os seus menús. Outro criterio para a elección foi o de considerar os distintos sistemas de xestión tanto educativa como do comedor e, así, na campaña participan centros escolares públicos, concertados, comedores xestionados por ANPAS ou os servizos de catering.

Cómpre engadir que outra ferramenta coa que se está a traballar este ano cos centros educativos é na xestión dos custos dos ingredientes nas receitas para poder ter maior control dos gastos na elaboración dos propios menús