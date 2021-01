A Xunta mellorará o sistema de abastecemento de auga en Leiro

Vázquez Mourelle, xunto co delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, abordou co rexedor as actuacións previstas neste proxecto que ten como obxectivo garantir o subministro de auga a cinco parroquias do municipio.

Para acometer as actuacións necesarias, cómpre asinar este convenio de colaboración entre a Xunta, o Concello de Leiro e tamén o Concello de Boborás, xa que un treito das obras desenvólvense polo territorio deste último municipio. O proxecto, xa redactado e supervisado desde o punto de vista técnico, conta cun prazo de execución de catro meses e cun investimento de máis de 330.000 euros.

Trátase de renovar a tubaxe desde Pazos de Arenteiro ata a potabilizadora de Leiro coa fin de solucionar os problemas de falta de subministro de auga potable aos veciños e ás empresas da zona, ocasionados polas frecuentes roturas da rede.

Os traballos centraranse na substitución da tubaxe existente por un tubo de abastecemento con capacidade para soportar maior presión. Esta actuación desenvolverase ao longo de case 3,5 km que discorren pola estrada provincial OU-0414.

A instalación da nova tubaxe realizarase no mesmo emprazamento que a actual, tendo que retirarase a existente, e garantirase o subministro á poboación mentres duren as obras mediante tramos ‘by-pass’ provisionais. As obras, unha vez finalizadas, permitirán dar servizo a unha poboación fixa de 1.568 habitantes para o ano horizonte 2045.