A Xunta invistirá preto de 1,7M€ na rehabilitación do IES Ribeiro e o CEE Miño

O titular do departamento educativo da Xunta de Galicia explicou que estas actuacións son froito do compromiso do Goberno galego coa renovación das instalacións educativas para acadar un maior benestar da comunidade escolar. Trátase dun investimento enmarcado no ambicioso Plan de Dotación de Infraestruturas Educativas do Goberno galego, cuxo orzamento para 2020 se veu incrementado a máis de 51 M€ co reforzo do Plan de Reactivación do Sector Construción.

Co orzamento total programáronse en toda Galicia o pasado ano 535 actuacións de obra e equipamento. As obras contemplaron tanto rehabilitacións integrais –como as realizadas no IES O Ribeiro e no CEE Miño– e de mellora da eficiencia enerxética como ampliacións, traballos de Reforma, Ampliación e Mellora (RAM); e rehabilitacións sectoriais (sobre as problemáticas máis comúns nos centros: cubertas, carpintarías exteriores, iluminación...), entre outras.

De cara ao ano 2021, lembrou que os Orzamentos contemplan un esforzo inversor en infraestruturas de 61,4M€ en total, orientado a favorecer que os centros educativos afonden na excelencia, a modernización e a sustentabilidade.

Edificio Abrente

A actuación no IES O Ribeiro realizouse no seu edificio Abrente, cun investimento de 904.208,80€, e incluíu accións para a mellora da eficiencia enerxética como a substitución das fiestras por outras de carpintería de aluminio con rotura de ponte térmica e vidro dobre baixo emisivo, a renovación das persianas por unhas novas de aluminio con illante térmico interior e a instalación de novas luminarias con tecnoloxía LED. Así mesmo, cambiouse a cuberta.

No referido a melloras funcionais, colocáronse novos teitos acústicos en aulas e zonas comúns, reforzouse o sistema de calefacción, pintáronse os paramentos interiores e exteriores, limpáronse as fachadas, puliuse o pavimento de terrazo e adecuouse un espazo para aula de cociña. A maiores, mellorouse a accesibilidade ao centro mediante a instalación dun ascensor, así como de aseos adaptados.

CEE Miño

No caso do CEE Miño, o investimento foi de 773.753,86 €. No que atinxe á mellora da eficiencia enerxética do centro, colocouse unha nova cuberta de panel sandwich de chapa de aceiro galvanizado lacado, con illante intermedio, e instaláronse novos canlóns e baixantes de aceiro prelacado. Así mesmo, illouse a fachada mediante perlas expandidas de EPS, colocouse panel de lá de roca sobre forxado baixo cuberta na zona do salón de actos, instaláronse novas fiestras de carpintería de aluminio con rotura de ponte térmica e vidro dobre baixo emisivo e persianas de aluminio con illante térmico interior, así como luminarias LED no salón de actos.

No referido ás actuacións para a mellora funcional do centro, cubriuse parte do patio exterior con panel sandwich, ampliouse o comedor e a biblioteca e executáronse reformas interiores en tabiques, para mellorar a distribución funcional do edificio. A maiores, realizáronse melloras na instalación de saneamento e na sala de calefacción, mudáronse os radiadores, colocouse falso teito con paneis acústicos autoportantes de lá de roca no salón de actos e pintáronse os paramentos.