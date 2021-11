Cooperación

A Xunta entrega material para mellorar a resposta fronte as nevaradas

O director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, entregou 9 coitelas quitaneves ás Agrupacións de Voluntarios de Protección Civil dos municipios de O Bolo, A Mezquita, Parada de Sil, Riós, San Cristovo de Cea, San Xoán de Río, A Veiga, Viana do Bolo e A Mancomunidade Terra de Celanova. As axudas enmárcanse no esforzo da Xunta para dotar aos servizos de emerxencias da comunidade do material necesario que lles permita levar a cabo as súas intervencións con seguridade, con case 20 millóns de euros investidos nos últimos anos destinados ás AVPC e aos GES.

Óscar Gómez