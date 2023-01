A Xunta convoca a liña de axudas para programas de axuda a mulleres vulnerables

O Diario Oficial de Galicia (DOG) https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230119/AnuncioG0656-261222-0004_es.html publica unha nova convocatoria por valor de 1,4M€ coa que a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade porá en marcha, a través das entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro, programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade como vítimas da violencia de xénero, de explotación sexual-laboral, inmigrantes, emigrantes retornadas ou refuxiadas, pertencentes a unha minoría ou reclusas, entre outras.

Ao abeiro da convocatoria recibirán financiamento as entidades que promovan recursos integrais que se dirixan de xeito específico a mulleres en situación de especial vulnerabilidade xestantes ou lactantes -con fillos ou fillas menores de tres anos- para contribuír ao seu desenvolvemento persoal, familiar e laboral e a súa autonomía económica e afectiva. Tamén se apoiarán programas de atención personalizada e especializada para as mulleres pertencentes aos colectivos vulnerables con actuacións no eido da atención psicolóxica, asesoramento xurídico, mediación, adquisición de habilidades persoais e sociais ou apoio e orientación laboral.

A Xunta persegue con esta iniciativa que as mulleres con maiores dificultades poidan recibir seguimento e tamén mellorar as súas opcións de emprego e expectativas sociais e persoais. Por este motivo, as actuacións deberán ter en conta o diferencial feminino e o fomento da igualdade de oportunidades como elemento básico da atención especializada.

O período de referencia para o desenvolvemento dos programas e para a imputación dos gastos financiables será o comprendido entre o 1 de setembro de 2022 e o 31 de agosto de 2023. A contía máxima da axuda para as entidades beneficiarias será de 40.000 euros. As axudas poden solicitarse ata o próximo 20 de febreiro. En 2022, un total de 59 entidades recibiron estas axudas. Cos seus programas chegaron a máis de 3.800 mulleres.

Desde o ano 2009, a Xunta de Galicia leva destinados a esta liña de apoios un total de 14,9 millóns de euros para financiar programas nos que tomaron parte máis de 66.400 mulleres en esas condicións de especial vulnerabilidade.

A iniciativa forma parte das medidas que está a desenvolver a Xunta de Galicia no marco do VIII Plan estratéxico para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 2022-2027. Cun orzamento de 935,5 millóns de euros, o maior da historia dun documento de planificación destas características, desenvólvese co reto de avanzar na loita contra as discriminacións e previr a violencia de xénero para conseguir unha igualdade de xénero real e efectiva en todos os ámbitos.