Xoel Alvarez consegue a medalla de bronce no N2 Sub 13/17

No torneo celebrado na localidade de Montilla en Córdaba, o xogador do club Athlos Xoel Alvarez consegue a medalla de bronce na modalidade de dobres masculino sub17 xunto a Adrián Rodríguez do Club Bádminton As Neves. Un gran camponato para o xoven xogador do Club Athlos, que segue a mostrar o seo potencial.

O Club Athlos desplazado o concello de As Neves

Así mesmo se consiguen cinco medallas no torneo a nivel regional celebrado no concello de As Neves na modalidade de N7 Sub 11 e absoluto. No que se desplazan os xogadores sub11: Leo Álvarez, Daniel Fernández, Gabriel Sánchez e Hugo Blanco.

Xogadores absolutos: Daniel Penas e David Paredes. Todos eles acompañados pola adestradora Olalla Fernández.

A medlla de ouro foi para Hugo Blanco no individual masculino sub11. Leo Álvarez e Hugo Blanco no dobres masculino sub11 conseguen a medalla de prata. Daniel Fernández e Gabriel Sánchez no dobres masculino sub11; Gabriel Sánchez no individual masculino sub11; e Daniel Penas e David Paredes no dobres masculino absoluto, conseguiron candseu a medalla de bronce