Torneo de Golf Onda Cero Ourense 2021 en Montealegre Club de Golf

Montealegre Club de Golf foi o lugar elexido para a celebración dunha nova edición do Torneo de Golf de Onda Cero Ourense, clasificatorio para o circuito nacional de Golf de Onda Cero que se celebrará ó vindeiro 27 de novembro en Islantilla Golf Resort.

Do torneo de Ourense clasificáronse 3 participantes para a final nacional que se celebrará no campo de Golf Islantilla Golf Resort. Os finalistas ourensáns (así cómo os do resto de torneos de Onda Cero en toda España) velarán armas en Double Tree by Hilton Islantilla.

Gañadores do Torneo de Golf de Onda Cero Ourense

O torneo de Ourense deixou as seguintes clasificacións:

1ª Categoría

Campeón : Juan José Vázquez Ferreira (Trofeo de Onda Cero, clasificado para á final do torneo nacional de Onda Cero en Islantilla (non inclúe desplazamentos). 1 estuche de Povarelo. 1 botellón de Terras Gauda. 1 cesta de Mora & Bastida clínica odontológica)

: Juan José Vázquez Ferreira (Trofeo de Onda Cero, clasificado para á final do torneo nacional de Onda Cero en Islantilla (non inclúe desplazamentos). 1 estuche de Povarelo. 1 botellón de Terras Gauda. 1 cesta de Mora & Bastida clínica odontológica) Subcampeón: Roberto Paradela Caride ( Trofeo de Onda Cero, 1 botellón de Terras Gauda e 1 cea para 2 personas no Casino de Vigo )

2ª Categoría

Campeón : Juan Carlos Nóvoa Banga (Trofeo de Onda Cero, clasificado para á final do torneo nacional de Onda Cero en Islantilla (non inclúe desplazamentos). 1 estuche de Povarelo. 1 botellón de Terras Gauda. 1 cesta de Mora & Bastida clínica odontológica)

: Juan Carlos Nóvoa Banga (Trofeo de Onda Cero, clasificado para á final do torneo nacional de Onda Cero en Islantilla (non inclúe desplazamentos). 1 estuche de Povarelo. 1 botellón de Terras Gauda. 1 cesta de Mora & Bastida clínica odontológica) Subcampeón: Jacobo Seguín Fernández (Trofeo de Onda Cero, 1 botellón de Terras Gauda e 1 cea para 2 personas no Casino de Vigo)

Scratch

Campeón: Alejandro Nimo Pereira (Trofeo de Onda Cero, clasificado para á final do torneo nacional de Onda Cero en Islantilla (non inclúe desplazamentos). 1 estuche de Povarelo. 1 botellón de Terras Gauda. 1 cesta de Mora & Bastida clínica odontológica)

Aproach

Campeón: Santiago Blanco Suarez: Premio especial gentileza de Yutravel (1 noite no Balneario de Mondariz para 2 persoas con aloxamento e desayuno e un Green Fee nas datas indicadas no bono) e botellón de Terras Gauda

Noraboa a todos os participantes e a Montealegre Club de Golf pola súa excelente organización.

Torneo de Golf Onda Cero Ourense | Montealegre Club de Golf

Más de Uno Ourense desde o Montealegre Club de Golf

O venres 17 de septiembre, Onda Cero Ourense desplazouse ó Montealegre Club de Golf para vivir unha xornada de radio e golf desde as instalacións do campo de Golf ourensán. Paco Sarria conversou con varios dos patrocinadores do torneo.

Carlos Criado

Paco Sarria conversou con Carlos Criado (encargado de competicións de Montealegre Club de Golf) que nos falou do club de golf e a súa historia e nos debullou o Torneo desta fin de semana)

Carlos Criado en Más de Uno Ourense | Onda Cero Ourense

Paula Campos

Paula Campos é a encargada do restaurante de Montealegre Club de Golf que nos falou das especialidades, do menú do día do restaurante e de outros moitos temas de interese relacionadas co seu establecemento.

Paula Campos | Onda Cero Ourense

José Novoa

Con José Novoa achegámonos o mundo do Vermú da man dun dos patrocinadores do torneo (Povarelo) que nos falou dun producto cada vez máis en auxe e no que ata se está a producir un cambio nas costumbres horarias porque o vermú, ahora, xa non é un producto exclusivamente de mediodía.

José Nóvoa | Onda Cero Ourense

Eva André

Eva André é a xerente de Balpersa (concesionario Volvo na provincia de Ourense) e aínda que non tivo a oportunidade de achegarse físicamente ás instalacións de Montealegre Club de Golf contounos a paixón da súa firma co mundo do Golf ademáis de "representarnos" todo o que ofrece Volvo ós ourensáns que visiten o seu establecemento.

Eva André, gerente de Gadasa, Balpersa e Hyupersa | Onda Cero Ourense

Foi unha xornada especial que sería imposible sin o apoio dos nosos patrocinadores e colaboradores:

Povarelo, o noso vermú

Balpersa, concesionario Volvo na provincia de Ourense

Mora & Bastida, clínica odontológica

Esmorga, a cervexa de Ourense

Yutravel, co premio espcial ó Aproach

Terras Gauda

Casino de Vigo

Coca Cola

Hispacold

Piel de Toro

Turismo de Andalucía

Islantilla Golf Resorte

Double Tree by Hilton Islantilla

E os patrocinadores do circuito nacional:

Gracias a todos