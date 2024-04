O salón do vehículo clásico de Ourense consolidase con excelentes resultados

A segunda edición do Salón do Vehículo Clásico que pechou as súas portas en Expourense superou todas as expectativas tanto da organización como dos visitantes. Durante esta fin de semana, máis de 7.000 visitantes achegáronse ao recinto feiral que quedaron sorprendidos pola cantidade, calidade e singularidade dos coches expostos e os produtos e servizos que ofrecen os trinta expositores participantes. Esta segunda edición duplica e supera os datos de participación da primeira e xa se pensa nunha terceira para 2025.

Con esta nova cita consolidada, Ourense conta xa coa súa propia feira de clásicos e o seu punto de encontro na provincia para o gran número de afeccionados ao motor. De feito, un gran número de expositores que ofrecen recambios e accesorios e que participan en eventos por toda España destacaron o alto nivel de especialización e coñecemento do sector público visitante. Os propietarios de clásicos tamén participaron neste evento acudindo a el a bordo do seu clásico e durante os dous días o salón recibiu máis de 600 vehículos.

Nesta segunda xornada tamén se entregaron os premios do I Concurso Elenacia do salón. O gañador na categoría de xurado profesional foi o Standard Ten de 1934 de José Manuel Filloy e na categoría de votos públicos e en rede, o galardón foi para o Datsun Fairlady 240Z de 1971 de Aitor Rodríguez con máis de 850 gústame.

A participación activa dos seguidores da conta de Instagram deste evento @salonvehiculoclasico propiciou a organización do concurso “A miña portada clásica”, que entregou aos gañadores o cartel promocional da feira coa imaxe do seu clásico. Os gañadores foron Aitor Rodríguez co seu Datsun Fairlady 240Z de 1971; Iván e Lucía Dabouza co seu Seat 600 E de 1972 e Aurelio Gálvez co seu Mercedes 240D Pradairo de 1976.

Tamén nesta última xornada entregáronse os premios do Rally Slot Cidade de Ourense Classics, no que participaron máis de 100 xogadores, e do I Campionato de Classics Simracing organizado pola empresa ourensá Xog-on, que marcou os tempos de 270 xogadores. . Foi unha final emocionante narrada polo YouTuber Mario Soler e na que os finalistas correron cunha Alpinche virtual. O gañador foi o ourensán Martín Vázquez. Nas dúas probas colaborou a Concellería de Xuventude do Concello de Ourense.

Organizado por Expourense, esta segunda edición do Salón do Vehículo Clásico conta co apoio principal da Deputación de Ourense, á que se sumaron outras entidades que levan meses colaborando estreitamente coa organización para ofrecer un espectáculo que tan bos resultados obtivo. Estas entidades son: Escudería Clásicos de Ourense, a Fundación Estanislao Reverter; a Concellería de Xuventude da Deputación de Ourense; Xog-on; Proyecta Galicia – Corretaxe de Seguros; Marvic Sport; Casla Sport; Nippon Ourense Club; Club Avispados de Ourense; Documentos do motor de Youtube; Motomanía Vigo e Autocares Rías Baixas.

O próximo evento da feira Expourense tamén está relacionado co sector do automóbil xa que a vindeira semana, do 12 ao 14 de abril, o recinto acollerá o VI Car Outlet Ourense, que se organiza conxuntamente coa Asociación de Concesionarios de Automóbiles de Ourense, ACAUTO.