Rodríguez Araujo é reelixido presidente da Asociación de Empresarios

José Antonio Rodríguez Araujo foi reelixido presidente da Asociación de Empresarios de San Cibrao co 100% dos votos, despois de celebrar esta tarde a asemblea extraordinaria e na que se volveu mostrar o apoio unánime á súa xestión. Araujo encabeza a única lista que optaba ao Consello de Administración e que agrupa a un total de 21 empresas, tres delas de nova constitución, ademais do Parque Tecnolóxico. Con este novo equipo, aposta por reforzar e ampliar as firmas, sumando por igual empresas grandes e pequenas, tendo en conta tamén a diversidade de actividades que conviven no Polígono Industrial.

O actual presidente afrontará, pois, o seu segundo e último cuadrienio cun equipo esencialmente de continuidade, pero que ao mesmo tempo reforza e amplíase coa incorporación das empresas Carfluid, Laddes Works e Taller Mecánico Craf, así como Tecnópole.

Así se referiu o presidente ao seu equipo: “Todos saberemos estar á altura da tarefa de afrontar novos retos. E é que, a pesar das adversidades, moitos dos obxectivos que nos marcamos hai catro anos cumpríronse en maior ou menor medida. E agora espero que nesta nova etapa sigan materializándose e que sigamos avanzando nelas”. Na súa intervención, Rodríguez Araujo citou algúns dos logros dos últimos catro anos: “Conseguimos levar a cabo proxectos de transcendental importancia para o Polígono Industrial, como a súa ampliación. Neste sentido, cabe destacar a recente confirmación por parte do conselleiro de Economía de que as obras de urbanización desta ampliación comezarán en 2023. Tamén é relevante a aprobación do aproveitamento loxístico de toda a zona industrial, ademais da mellora continua do servizos que somos unha enorme vantaxe competitiva, como a seguridade ou o servizo de bombeiros”.

De cara ao futuro, tamén destaca a creación do Centro de Excelencia en Ciberseguridade de Galicia, coa previsión de que a súa construción estea rematada a finais de 2025. Deste xeito, se favorecerá a retención de talento especializado e dará resposta a posibles incidencias de ciberseguridade.

Rodríguez Araujo comprometeu todos os seus esforzos para apoiar aos empresarios nun contexto económico complexo: “Nesta intervención, comprometo unha vez máis o meu esforzo incondicional para seguir adiante en todas as cuestións que temos enriba da mesa e en todas as que poidan xurdir e sexan de interese para todos". Tamén pediu unión e diálogo para seguir facendo do Polígono Industrial un referente.