D.O. Ribeiro o máis premiado nos "Concours Mondial de Bruxelles 2023'

As adegas da D.O. O Ribeiro recolleu un total de sete medallas. Alter 2022, do Priorato de Razamonde, obtivo unha Gran Medalla de Ouro. Os catro galardóns de ouro foron para os viños da anada 2021 Ramón do Casar Nobre, da adega homónima e Torre do Olivar Expresión de Adegas Pazo do Mar. ; e nos viños das Cuñas Davia 2022, de Adegas Valdavia, e Gran Alanís, de Bodega Alanís. Por último, as dúas medallas de prata foron para os viños da anada máis recente, 2022, Viña Costeira, da adega homónima, e Gran Campiño, de Bodega Alanís.

O presidente do C.R.D.O. Ribeiro, Juan Manuel Casares Gándara, ante estes magníficos resultados, comentou “unha vez máis os concursos internacionais deleitannos e corroboran o bo traballo que dende hai uns anos realizan a diario viticultores e adegas, posicionando os nosos viños, esta Denominación de Orixe. e Ourense no posto premium que se merecen”

O Concours Mondial de Bruxelles, creado en 1994, converteuse no maior concurso itinerante de cata de viños. Desde 2006 viaxou por numerosas capitais do viño como Lisboa, Burdeos, Valladolid, Valencia, Luxemburgo, Guimaraes, Bratistlava, Aigle, Pequín ou Brno.

Durante a competición abríronse en tres días máis de 10.000 botellas de todo o mundo. Os viños premiados son seleccionados con integridade por profesionais pola súa calidade, expresión e equilibrio. Este ano, 320 catadores de renome estiveron presentes en Porec, Croacia, para participar nas catas, con 7.504 viños de 50 nacionalidades diferentes.