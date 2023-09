O P.P. rexeita “a actitude intimidatoria do alcalde de Ourense"

Tras as declaracións do concelleiro de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, nas que indica que “o persoal do equipo da Alcaldía realizará quendas para comprobar o cumprimento dos horarios e abrirá expediente tanto ao persoal que non o faga como aos seus respectivo xefe de servizo”, o Grupo Popular Municipal denuncia o ton e a actitude intimidatoria do alcalde. “Entendemos que estas palabras menoscaban a dignidade e o bo facer da gran maioría do persoal do Concello de Ourense que desenvolve as súas tarefas con rigor e eficacia, dentro do calendario establecido”, explica o concelleiro Miguel Ángel Michinel.

O rexedor popular subliña que, “dende o Partido Popular intuímos que estamos ante unha nova cortina de fume para evitar a responsabilidade política da xestión no Consistorio”. Unha xestión, sinala Michinel, que “a pesar do elevado número de asesores que ten o actual equipo de goberno, segue a ser manifestamente deficiente, tal e como denunciamos en reiteradas ocasións nos últimos plenos”.

“El alcalde continúa su estrategia de estigmatizar al personal técnico del Concello de Ourense, un discurso populista donde los haya y con el que pretende hacer que paguen muchos justos por unos pocos pecadores”, destaca Michinel antes de volver a explicitar el posicionamento de los populares en esta cuestión: “Entendemos que procede actuar con contundencia, como es obvio, ante cualquier incumplimiento flagrante de las labores funcionariales, pero siempre teniendo en cuenta que se trata de casos puntuales, sin que para ello sea necesario, por tanto, amenazar con represalias a todo el conjunto del personal municipal”.

“Estas amenazas, además, pueden intuirse como una velada iniciativa para intentar someter el trabajo de los funcionarios a las exigencias políticas del grupo de gobierno”. Frente a esto, completa Miguel Ángel Michinel, queda el vacío de su gestión: “En lugar de anuncios que solo reflejan ese conocido populismo de cara a la galería, el Grupo Municipal del Partido Popular demanda al alcalde que aborde los asuntos que realmente interesan a los ourensanos”.