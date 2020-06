O Psoe reclama unha investigacion do acontecido nas Residencias de maiores

Dúas mocións impulsan unha comisión de investigación parlamentaria para “clarexar as causas e non buscar culpables” co fin de que os “graves feitos” sucedidos nas últimas semanas “non volvan a ocorrer"

O PSdeG-PSOE reclamará que Concello e Deputación de Ourense esixan ao Parlamento de Galicia aclare o acontecido nas residencias de maiores durante a pandemia, creando unha comisión de investigación sobre a xestión do goberno de Alberto Núñez Feijóo por mor da crise da COVID-19. Os socialistas impulsan dúas mocións coas que buscan “clarexar as causas e non buscar culpables” co fin de que os “graves feitos” sucedidos nas últimas semanas nestes espazos que dependen da Xunta de Galicia “non volvan a ocorrer”.

Marina Ortega, candidata ao Parlamento de Galicia e responsable de política social do PSdeG, asegura que o acontecido foi o “maior agravio” debido a que “foron o foco” da metade dos falecementos. Ortega recorda que as competencias “foron, son e serán da Xunta”. As causas deste problema débense a que durante os últimos 11 anos a política social do PP con respecto aos maiores foi, asegura, “a da privatización”, feito advertido polo Consello de Contas onde nun informe de 2018. Este documento destaca o “desmantelamento do servizo e anomalías e irregularidades” que debían correxir como ratios persoal. A candidata considera que é “de vital importancia a seguridade e a transparencia de información coas familias” que teñen dúbidas con respecto ao número de falecementos e insiste en que “é de xustixa que teñan acceso a esta información”.

Os socialistas preguntan a Feijóo se houbo un “protocolo interno que restrinxise a asistencia sanitaria ás persoas grandes dependentes en residencias” e si estamos nunha “casuaística similar a Madrid”. Así mesmo, solicitan saber que acontecerá nos centros intervidos pola Xunta unha vez deixen de estar intervidas, cuestión que os socialistas consideran “urxente” aclarar.

Concha García Lozano, edil no Concello de Ourense, afirma que o decreto do estado de alarma “non exime ás comunidades autónomas das súas responsabilidades”, como as residencias de maiores que son competencia da Xunta, polo que “Feijóo non pode eludir as súas responsabilidades” e as familias precisan “resposta nun asunto de vital importancia” coma este. Tampouco debe evitar as repetidas denuncias do persoal sanitario polos recortes e a privatización do sistema –500 camas menos de hospitais e 2.000 millóns de € en recortes–. A concelleira resaltou ademáis a “importancia da atención psicolóxica que precisarán as persoas que conviven nas residencias pola situación vivida durante a pandemia”