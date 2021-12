A programación do XVI Festival Internacional Rebulir é máis diversa, ampla e inclusiva

Rosendo Fernández lembrou que este festival naceu co obxectivo de “achegar ata Ramirás e á comarca a grupos de persoas con culturas diferentes a nosa, así como facer partícipes á nosa veciñanza e que poidan ter coñecemento doutras manifestacións de carácter etnográfico”. Cos anos, o FIR converteuse “nunha das citas lúdico-cultural máis importantes da nosa provincia que cada mes de decembro ofrece unha ampla e variada programación que ten tamén calado educativo porque axuda a ampliar coñecementos sobre outras culturas diferentes á nosa”. Así mesmo, o presidente da Deputación de Ourense recoñeceu o gran labor que realiza o colectivo Rebulir “a prol da nosa cultura e das tradicións”.

Pola súa parte, Alexandre Sotelino agradeceu “a gran colaboración público e privada que respalda este Festival” e recalcou que esta é edición é a “da insistencia e a da resistencia, porque a pesar da situación sanitaria actual fomos capaces de levalo a cabo e resistímonos a cancelalo”. Neste sentido, o director artístico do FIR destacou que o Festival celebrarase baixo medidas moi estritas para garantir a seguridade da organización, dos participantes e dos asistentes.

En canto á programación desta edición, Alexandre Sotelino afirmou que é “máis ampla porque ten máis actividades, máis diversa e máis inclusiva porque tratamos de traballar con todos os colectivos do municipio”.

A gala central do Festival presentada por Pulpiño Viascón, durante a cal se entregan os premios Rebulir da Cultura Galega, celebrarase o vindeiro sábado, 18 de decembro, a partir das 19.00 horas no polideportivo de O Picouto. Este ano, o xurado do certame decidiu recoñecer o traballos das seguintes persoas e institucións: na categoría de Música Galega premiouse a Xabier Díaz Carro pola súa dilatada traxectoria no eido da música tradicional tanto dentro como fóra de Galicia; na categoría de Artes Escénicas foi premiado o programa da TVG Xabarín Club por ter contribuído desde o audiovisual á normalización lingüística e difusión da cultura galega; e na categoría homenaxe premiouse a Anxo Angueira pola súa contribución á literatura galega e a súa vinculación persoal e profesional con Ramirás e a comarca de Terras de Celanova. Así mesmo, durante a gala farase unha mención de honra aos emigrantes retornados a Ramirás.

Esta gala será “máis dinámica, curta e rápida ca outros anos”, sinalou o director do FIR, porque se desenvolverá en dous sets no escenario para alternar as intervencións e para facilitar que os cambios sexan rápidos e con transicións lúdicas para o público”.

Programación

O Festival Internacional Rebulir organiza no marco da súa programación varias actividades paralelas nas cales os interesados poden inscribirse a través da súa web. Trala inauguración, a programación trasladarase ao centro cultural O Picouto coa apertura da exposición “A Galicia imaxinada”, “unha exposición senlleira en Galicia con percorrido tamén pola Galicia americana que se poderá visitar ata o 26 de decembro”, sinalou Sotelino. Ás 18.30 horas, no Espazo Xove de Ourense presentarase ás 18.30 horas o libro “O toque pechado” de Pablo Seoane, e ás 20.00 horas, terá lugar un obradoiro de danzas do mundo impartido pola Asociación Monteira.

Mañá venres, 17 de decembro, as actividades comezas ás 11.00 horas co espectáculo “Os Bolechas e as Tradicións”, no CEIP Rogelio García Yáñez. Ás 16.30 horas haberá animación “Aprendemos o mundo” na Residencia de Maiores “O Mosteiro” impartida por Ismael Rodríguez. E, por último, a partir das 20.00 horas, “outra das novidades deste ano é a foliada itinerante cos grupos da comarca (Solpor, Celavella e Rebulir) para sumar forzas e, por elo, estaremos en diferentes lugares de Celanova ao mesmo tempo inundando a capital da comarca con música”, explicou Alenxandre Sotelino.

O sábado, 18 de decembro, a programación comezará ás 13.00 horas con animación a cargo de Quitus (Ecuador) e Tangra (Bulgaria) na praza Maior de Celanova. Ás 16.30 hora, Tangra encherá de música as rúas e espazos de Ramirás. Tras elo, será ás 19.00 horas a gala central na que ademais da entrega dos premios, haberá actuacións a cargo do grupo Rebulir, Tangra, Quitus, Mayalde (Salamanca) e o Grupo Folclórico de Cacia (Portugal).

O domingo, 19 de decembro, ás 13.00 horas o Grupo Folclórico de Cacia animará a Feira de Ramirás en Vilavidal e, rematará esta edición co concerto (virtual) de Alba Faro ás 20.30 horas.