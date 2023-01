Presentación de xeodestino Trevinca-Valdeorras en Fitur

O xeodestino Trevinca - Valdeorras presentou hoxe a 43ª edición da Feira Internacional de Turismo, en Madrid, o Plan de Sostibilidade Turística que potenciará o enoturismo e o patrimonio natural e cultural da zona. Este Plan “Valdeorras, ruta do viño milenario” suporá un investimento de 1,5 millóns de euros cos que se pretende mellorar a xestión do uso público dos distintos puntos de interese que permita un aproveitamento turístico sostible e a posta en valor do patrimonio natural e da cultura da comarca.

O PSTD foi impulsado polos concellos da comarca a través do seu GDR7 Valdeorras, presidido pola alcaldesa de Carballeda de Valdeorras, Mari Carmen González, e permitirá intervenir, entre outros puntos, nas Covas de Valdeorras -manifestación etnográfica de referencia na ruta. de viño-, desenvolvemento de produtos asociados ao Destino Starlight Trevinca e fomento da mobilidade peonil entre concellos da comarca. No marco do mesmo, está previsto levar a cabo 17 actuacións enmarcadas en catro eixos (transición verde e sostible, mellora da eficiencia enerxética, transición dixital e competitividade) que se executarán no período 2023-2025.

Os obxectivos do Plan en Fitur 2023 foron presentados pola xerente do Inorde, Emma González, e a directora da Axencia de Turismo de Galicia, Nava Castro. Na súa intervención, a xerente do Inorde lembrou que os obxectivos que persegue este Plan encaixan á perfección coa visión integral que ten a Administración provincial de “un impulso turístico baseado na sustentabilidade e o respecto á autenticidade do noso, tal e como se reflicte na nosa marca turística “Ourense auténtico”.

O ámbito territorial do xeodestino Trevinca-Valdeorras coincide co do GDR7, estando integrado polos concellos da Veiga, Larouco, O Barco de Valdeorras, O Bolo, Petín, Rubiá, Vilamartín de Valdeorras, A Rúa e Carballeda de Valdeorras. Por este motivo, ambas as entidades traballarán de forma coordinada na proxección do destino.

O Plan de Sostibilidade Turística de Valdeorras é un dos proxectos beneficiarios da II Convocatoria Extraordinaria do programa Plans de Sostibilidade Turística de Destino 2022, financiado integramente con fondos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Terras que saben

O acto rematou co vídeo do xeodestino "Terras que Saben", a mensaxe publicitaria que lidera a promoción desta zona oriental da provincia de Ourense e que se estreou, precisamente, o pasado ano en Fitur. A chegada da Alta Velocidade a Galicia, sendo Ourense a porta de entrada, sitúa este territorio a só dúas horas e media de distancia da capital madrileña.

O vídeo, co que se pretende gañar notoriedade deste singular territorio, sintetiza os principais recursos patrimoniais, naturais, enogastronómicos e vivenciais que ofrecen os nove concellos que conforman o xeodestino.