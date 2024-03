Ponencia José Antonio Vázquez Taín no Colexio Luis Vives

Os perigos das RRSS

O Colexio Luis Vives de Ourense dentro da súa actividade "Escola de Familias" recibirá o mércores día 20 de marzo ó coñecido xuíz Don José Antonio Vázquez Taín para impartir a ponencia "Os perigos das redes sociais".

José Antonio Vázquez Taín comenzou a ser coñecido cando estivo destinado no xuzgado de Vilagarcía de Arousa pola súa loita contra o narcotráfico. Actualmente e xuíz do penal número 2 de A Coruña e ten unha amplia traxectoria en casos de grande repercusión social cómo o accidente ferroviario de Angrois, o caso de Asunta Basterra ou o roubo e posterior recuperación do códice Calixtino.

Vázquez Taín publicou varias obras literarias de éxito

Santiago. La leyenda del santo oculto

Al infierno se llega deprisa

Matar no es fácil

El mar sin fondo

Grandes juicios de la historia

O mércores día 20 de marzo o xuíz Vázquez Taín estará no salón de actos do Colexio Luis Vives a partir das 19:30 horas para impartir unha ponencia co título "Os perigos das Redes Sociais" dirixido ao público en xeral e con entrada libre ata completar aforo.