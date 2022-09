Past Autos Racing desembarca no Rally Elba Storico

Despois do fantástico resultado obtido no pasado Rallye Histórico de Asturias, o equipo Past Autos Racing non descansa e esta fin de semana afrontará unha nova cita do Campionato de Europa da modalidade. Nesta ocasión, unha longa viaxe a Italia para competir no que é un dos eventos máis espectaculares de todo o evento, Elba Storico. Primeira das dúas paradas italianas na competición continental para o equipo ourensán, que tras esta intensa fin de semana de traballo insular disputará o Rallye de Sanremo como colofón a un percorrido tremendamente ilusionante.

Nesta ocasión son tres os equipos Past Autos Racing que estarán na liña de saída de Capoliveri, na pequena illa italiana, a medio camiño entre Cerdeña e o continente europeo. Carlos Sampayo, aos mandos do Renault 11 Turbo e copiloto pola asturiana Irene Serrano, coa que asinou o seu mellor resultado histórico na última proba da Eurocopa, afrontan a súa primeira participación no Elba co obxectivo de sumar o maior número de puntos e acurtar a diferenza cos equipos á cabeza da competición, algo que se conseguiu ao longo das carreiras.

Os ourensáns Jesús Díez Villarroel e Álex Cid volven á loita co Ford Escort Rs2000. Despois de romper o seu particular “jinx” no Campionato de Europa, comezan agora a carreira italiana coas pilas cargadas e coa firme intención de dar continuidade ao bo resultado e ritmo demostrado no pasado Rallye Histórico de Asturias. E co Porsche 911 SC, Fernando Dameto, que terá ao seu carón a Ángela Dameto nesta proba. Esta fin de semana a competición será feroz dentro da categoría 911, nunha das probas con máis participantes de todo o certame.

Precisamente na lista de inscritos haberá nada menos que 126 equipos, nunha cita que ademais da Eurocopa tamén será para o italiano da modalidade. O primeiro tramo cronometrado do Rally da Illa de Elba será o xoves, a partir das 21.20 horas. O resto da competición repartirase entre o venres e o sábado (23 e 24 de setembro), disputándose as nove especiais restantes, para un total de 135 quilómetros contra reloxo.