O Ourense Envialia mantén un bo comezo de ano

A presión do Ourense sorprendeu inicialmente a un Leganés, que tivo problemas para sacar o balón xogado por detrás. A primeira ocasión foi para Sara Moreno cun disparo que chegou a longo distancia antes Vaite Chuli á saída dunha falta puxo en perigo ao equipo branquiazul. o primeiro gol chegou aos sete minutos, obra de Patri Blázquez, á saída dun saque de esquina, que aproveitou un balón repelido dun tiro de Guti para bater a Vane. Candela estivo a piques de igualar a volea pero Miriam Resolveu maxistralmente.

Aos catorce minutos, María Arias aproveitando un balón dentro da área para igualar a aposta. Puche y Orive tivo unha dobre ocasión para as madrileñas, que no tramo final do período foron máis ofensivos e puideron ir ao descanso cun metro dez que non acertou

converter Guti. Jenny Lores puxo a proba a Raquel Gadea baixo os paus no equipo local.

Antes da metade do período, Envialia adiantouse na brillante portería cun gol de Jenny Lores e Guti para enseguida estrelou un tiro a un pau para as pepineras. A festa converteuse nun correcalle do que o Ourense acabou sacando o máximo partido cun terceiro gol, obra de Cèlia aproveitando un balón liberado tras varios rexeitamentos. Un pouco máis tarde, foi Vero quen conseguiu subir o 1 a 4 nun movemento similar.

O Leganés optou entón polo xogo de cinco con Patry Montilla. Guti reduciu as distancias a cinco minutos fin. O cartón vermello expulsado por María Barcelona dificultou as opcións de remontada local, en contra un Ourense que optou por temporizar as súas posesións ante unha Lega que faltou de acerto no finalización para poder contestarlle a vitoria á selección galega.

Leganés: Miriam; Patri Blázquez, Guti, Patry y Natalia Orive (quinteto inicial). También jugaron, María

Barcelona, Puche, Chuli, Alba, Noelia y Raquel Gadea (segunda portera).

Ourense Envialia: Vane; Candela, Clara, Jenny Lores y Zaide (quinteto inicial). También jugaron, Sara

Moreno, Chiky, Celia, Marta, María Arias, Vero, Sara Santos y Uxía (segunda portera).

La Fortuna. Colegiados, Noelia Gutiérrez y Jorge Moreno. Recibió roja directa María Barcelona (37) en el Leganés.

1-0, min. 7 Patri Blázquez

1-1, min. 14 María Arias

1-2, min. 27 Jenny Lores

1-3, min. 31 Cèlia Catà

1-4, min. 34 Vero

2-4, min. 35 Guti