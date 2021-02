O PP ofrece un gran consenso para loitar para salvaguardar o gran proxecto da Praza de Abastos

Os populares piden que o alcalde e o PSOE “aforren as forzas que utilizan en botarse as culpas e as usen en beneficio da cidade, buscando unión e cooperación”. En definitiva: o PP pide e ofrece un gran consenso para loitar conxuntamente para salvaguardar e consolidar o gran proxecto da Praza de Abastos perante o Goberno central.

“Na cidade asistimos atónitos a unha nova liorta entre o alcalde e o PSOE, coa Praza de Abastos como excusa, e que non conduce a nada máis que sembrar dúbidas sobre a continuación dun proxecto tan importante para a cidade”, sinala o coordinador dos populares, Jesús Vázquez.

Praza de Abastos | Concello de Ourense

Explica o coordinador dos populares no Concello que “se existiu unha “man negra” no PSOE tratando de torpedear o proxecto, como acusou o alcalde, os socialistas deberían aclaralo de xeito claro e contundente, e non perder o tempo en tratar de bloquear proxectos da cidade. E se o alcalde non fixo nada por salvar a subvención, como acusan os socialistas, o señor Jácome debería clarexalo tamén á maior brevidade e inequívocamente”.

“Todas as forzas políticas con responsabilidades no Concello debemos unirnos para establecer a cooperación necesaria co resto de administracións, evitando así o risco de perder proxectos tan importantes como o das obras da Praza de Abastos. Custou moito conseguir unha axuda destas características e sería vergoñento perdela por non ser capaces de arrimar o ombreiro”, conclúe Jesús Vázquez.