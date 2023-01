A oficina do censo electoral observou un incremento irregular en Catrelo de Miño

A oficina do censo elecltora comunicou ao BNG de Castrelo de Miño tras a reclamación feita polo portavoz Esteban Suárez, na que se lle manifesta que continúa requirindo información ao concello por segunda vez e que o manterá informado en todo momento das actuacións legais que continúe realizando ata resolver esta situación irregular creada por Avelino Pazos.

Unha vez finalizadas estas actuacións o BNG esixirá onde proceda o castigo destas presuntas ilegalidades que poden supor a inhabilitación para cargo público do alcalde e concelleiros do equipo de goberno, xa que na resposta aos medios, o señor Pazos non tivo ningún tipo de reparo en afirmar que foron eles os responsables deste aumento irregular do censo.