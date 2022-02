La nueva gira de Jethro Tull llega a Oporto

Jethro Tull en el Super Bock Arena de Oporto

La nueva gira de Jethro Tull llega hasta Oporto para presentar el nuevo trabajo de la banda inglesa, ‘The Zealot Gene’.

El vecino escenario portugués de Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota acogerá el próximo 19 de febrero un directo en el que podremos escuchar alguno de sus clásicos junto a sus nuevos trabajos. Un espectáculo orquestado por el propio Ian Anderson, genio al frente de una de las bandas más longevas, icónicas e influyentes de la historia del rock.

Con varios éxitos de ventas y crítica, como los clásicos Thick as a Brick, A Passion Play, War Child y Songs From The Wood, Jethro Tull forjó una identidad única que marcó generaciones. Los ingleses son auténtica historia viva del rock progresivo y ahora se preparan para volver a Portugal, 20 años después de una memorable visita al entonces Pavilhão Atlântico.

Los Jethro Tull de Ian Anderson son una verdadera institución del rock británico.

Su discografía se remonta a 1968 y suma unas dos docenas de álbumes originales.

En estas décadas, han ido tocando varios estilos, desde el blues-rock hasta el jazz fusión, pasando luego por el folk, el heavy e incluso la música clásica. Así surge su propia visión de lo que se conoció como rock progresivo o rock sinfónico, corriente de la que son uno de los exponentes.

El grupo - que actualmente está formado por el líder Ian Anderson y músicos como el bajista David Goodier, el teclista John O'Hara, el baterista Scott Hammond y el guitarrista Joe Parrish- sigue en activo; e incluso tiene previsto lanzar un nuevo álbum para 2022, The Zealot Gene. Una docena de obras en vivo también refuerzan el hecho de que Jethro Tull siempre ha sido una fuerza escénica aclamada, un hecho que les valió elogios de muchos de sus compañeros, desde Bruce Dickinson de Iron Maiden hasta Eddie Vedder de Pearl Jam o incluso Nick Cave.

Ahora llegan hasta la Península, dentro de su gira internacional, en un concierto para ser recordado. Las entradas están disponibles a través de este enlace a partir de 40 euros.