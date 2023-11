Nova xestora do PP provincial de Ourense liderada por Luis Menor

O Comité Executivo do PPdeG aprobou a proposta feita polo presidente da xestora provincial de Ourense, Luis Menor, dos 88 membros que formarán parte do único órgano que rexerá o partido ata a celebración do próximo congreso provincial. Logo de que este órgano aprobase a proposta, o presidente dos populares galegos, Alfonso Rueda, quixo destacar deste proceso interno que “onde moitos vían moitas dificultades, todo culminou con normalidade e con xenerosidade”.

Pola súa banda, Luis Menor explicou que a súa proposta inclúe unha ampla lista de persoas “para conseguir a máxima representatividade de toda a provincia, xuntando a experiencia con xente que nunca estivo na primeira liña política e procedentes dos máis diversos ámbitos de actividade”.

Destacou neste sentido a creación dun Consello de Veteranos “con homes e mulleres do partido que atesouran un importante caudal político”. O obxectivo máis inmediato que ten o PP de Ourense, afirmou, é “poñer ao partido a pleno rendemento para dar a primeira maioría absoluta a Alfonso Rueda e a quinta do PPdeG en Galicia”.

A xestora terá 32 membros natos, entre representantes nas Cortes Xerais, no Parlamento de Galicia, na Deputación Provincial e cargos do Goberno galego; así como outras 47 persoas procedentes fundamentalmente da política local e os 9 integrantes do Consello de Veteranos.