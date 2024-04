Nova edición dos Roteiros Temáticos de Allariz

Cun enfoque na calidade sobre a cantidade, cada grupo estará composto por un máximo de 20 persoas, permitindo unha experiencia máis íntima e significativa. A duración estimada de cada visita será de 90 minutos, con saída e chegada desde o punto de encontro na Oficina Municipal de Turismo, a un custo de 3 euros por persoa sen tarxeta cidadá e 2€ con tarxeta cidadá.

O propósito fundamental destas visitas é dar a coñecer a riqueza do amplo e variado patrimonio de Allariz, tanto aos visitantes como aos residentes locais. Ademais, búscase fomentar que os visitantes pasen polo menos un día en Allariz durante o fin de semana, contribuíndo así ao desenvolvemento económico e turístico.

As visitas temáticas propostas para este ano inclúen:

Allariz en Tempos do Románico: Un percorrido por Allariz en torno ás súas igrexas máis emblemáticas, Santiago, Vilanova e Santo Estevo, que serán protagonistas deste viaxe á época medieval e románica, mostrando o esplendor de Allariz nese período histórico.

A Lingua das Bolboretas (Tempos de Guerra): Lembraremos a película e exploraremos as escenas e lugares que foron parte desta produción en Allariz, contextualizando estes momentos nun período histórico crucial.

Mulleres de Allariz: Un percorrido pola historia da cidade a través das mulleres que deixaron a súa pegada en diferentes ámbitos, destacando a súa fortaleza, sabedoría e loita polos seus ideais, unha visión diferente e enriquecedora da historia local.

Personaxes Emblemáticas: Un enfoque en figuras ilustres ou significativas para Allariz, explorando lugares clave nas súas vidas ou obras. A identidade destes personaxes revelarase no momento da visita.

Ademais, ofreceranse dous formatos caracterizados:

Os Museos Cobran Vida: Dúas personaxes relacionadas coa historia de Allariz ofrecerán unha experiencia única nos Museos do Coiro e da Moda, entre outras sorpresas.

Romasanta de Paseo por Allariz: Manuel Blanco Romasanta regresa para guiar aos visitantes pola cidade, explorando a súa propia historia e os enigmas que aínda hoxe rodean o seu caso xudicial.

Estas visitas temáticas ofrecen unha oportunidade única para descubrir a riqueza cultural e histórica de Allariz, convidando a todos a mergullarse no seu fascinante pasado e presente. Podes consultar as datas de todas as visitas na páxina www.allariz.gal/turismo/roteiros-tematicos/

Para obter máis información e reservas, podes inscribirte no correo turismo@xeitura.com ou no teléfono 609 474 976.