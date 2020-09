Nova edición dos días azuis no comercio galego

A directora xeral de Comercio e Consumo, Sol Vázquez, participou hoxe na presentación da nova edición dos Días Azuis do Comercio Galego, campaña que se celebrará do ata o 30 de setembro co obxectivo de impulsar as vendas do comercio de proximidade e poñer en valor o importante papel económico e social do sector no actual contexto económico.

Tal e como se sinalou na presentación, na que tamén participaron o presidente da Federación Galega de Comercio, José María Seijas; e o director de Red Comercial de ABANCA, Gabriel González Eiroa; a que é xa a cuarta edición dos Días Azuis do Comercio Galego contará coa colaboración dos establecementos de máis de 100 asociacións e centros comerciais abertos de toda Galicia.

Durante as datas de duración da campaña, os clientes que merquen nos establecementos minoristas poden participar no sorteo de 16.200 euros, repartidos nun total de 80 tarxetas prepago de 300 e de 150 euros. Para participar hai que rexistrar a compra na páxina da campaña https://www.diasazuis.com/ ou solicitar ao comerciante que faga o rexistro.