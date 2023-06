O Marcos Valcárcel acolle a exposición “No interior do abandono”

“No interior do abandono” é unha viaxe visual e poética polas aldeas do rural galego que están a sufrir o despoboamento e a desmemoria.O poeta e artista plástico Baldo Ramos e o fotógrafo Carlos Lorenzo superpoñen o pasado e o presente nas súas obras, facendo sempre pé na súa orixe común nas terras do interior de Ourense e tecendo un diálogo esperanzado e comprometido sobre unha problemática que reclama a nosa atención e complicidade.

Esta exposición nace a partir dun libro co mesmo título e temática onde ambos creadores xuntan fotografía e poesía.