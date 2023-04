Manuel Cabezas visita 18 zonas da cidade para explicar o seu proxecto "Apuesta de futuro".

O candidato á alcaldía de Ourense, Manuel Cabezas, continúa esta semana coa quenda de visitas programadas a 18 puntos da cidade para dar a coñecer polo miúdo a súa "Aposta de futuro", un documento con 14 seccións e 66 calcetíns que o candidato entende "básico e fundamental para mellorar a cidade, aumentar a calidade de vida da súa xente, promover o desenvolvemento económico e facela máis atractiva para os turistas; unha cidade da que estar orgullosos unha vez máis”.

Durante esta semana, e sempre de 18.00 a 20.00 horas, Manuel Cabezas continuará as súas visitas en Mariñamansa (mañá, día 18, na esquina avenida de Zamora e Doutor Cabaleiro). O mércores día 19 terá lugar a Praza do Sagrado Corazón da Carballeira; o xoves 20 en Pena Trevinca, a carón do Parque das Zapatillas; e ao día seguinte, venres 21, na praza da Mariña, no barrio do Pontino.

A última semana de abril o candidato visitará a zona do Posío o día 24 (en esquina coa avenida da Coruña); volverá estar no Couto o día 25 (praza da Chave); o día 26 repetirá en Pena Trevinca xunto á estación de tren; e o 27 de abril na Avenida de Santiago (a carón do bar Titanic).

Xa no mes de maio, a mesa informativa trasladarase o día 2 ao Cardenal Quevedo (a carón dos pavillóns militares); ao día seguinte na Ponte Romana; e o xoves día 4 será na rotonda de Mariñamansa.

A última parte desta quenda de visitas retomarase o 9 de maio no parque Angelita Paradela da Ponte; a confluencia do Paseo co parque de San Lázaro o día 10; e xa o día anterior ao comezo da campaña electoral, o xoves día 11, rematará esta quenda de visitas no Parque do Barbaña.