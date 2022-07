Manuel Cabezas presenta los avales a su candidatura para presidir el PP de la ciudad

Manuel Cabezas presentó en la sede del PP de Ourense los avales a su candidatura a la presidencia de la agrupación local del partido en la ciudad. Una vez dado este paso, el precandidato expresó su agradecimiento “a las bases, por expresar su deseo de que asuma la dirección del partido a nivel local”, además de a los “nueve presidentes de distrito por trasladar en su reunión del pasado 4 de julio esta postura colectiva, firmemente constatada al recibir el apoyo de la militancia para avalar mi candidatura”.

“Hoy presento mi candidatura para volver a liderar el PP de la ciudad. Acepto este reto, y así se lo he trasladado a los presidentes de distrito en la reunión que hemos tenido esta tarde”, continuó Cabezas, después de oficializar su precandidatura al entregar los avales al presidente del Comité Organizador del congreso local extraordinario, Jorge Pumar.

El precandidato a la presidencia local del PP de Ourense señala que “he dado este paso adelante animado por el deseo de tanta gente, que me ha pedido que revitalice el partido a nivel local para que el partido pueda volver ser lo que fue en esta ciudad”. Cabezas avanza su voluntad de liderar un “proyecto de futuro y ganador” para que el PP de Ourense retome “el camino a través del que gobernamos la ciudad entre 1995 y 2007, logrando esa transformación de la ciudad que muchos recuerdan y me trasladan, definiéndola como una etapa de progreso y eficaz gestión municipal con la que los vecinos se sienten identificados y orgullosos de su ciudad”.

Manuel Cabezas incide en la necesidad de “recuperar el orgullo colectivo por vivir en Ourense”. En esta línea de trabajo, explica que “no ha sido solo la militancia del partido la que me ha pedido que dé el paso. Muchas personas a título individual, algunas conocidas y otras no, me han manifestado su ilusión por recuperar lo que hicimos a lo largo de esos 12 años de gobierno municipal”.

Con este horizonte, Cabezas declara su deseo de tomar las riendas del PP de la ciudad en el congreso extraordinario que se celebrará este sábado 23 de julio en el Centro Cultural Marcos Valcárcel y “abrir una nueva etapa de ilusión en Ourense”, apoyado en un “movimiento que va de abajo a arriba y que no podemos dejar de escuchar. Ourense merece desarrollar un nuevo ciclo político y entre todos lo conseguiremos. Porque estoy seguro de que con esta ilusión armaremos un proyecto ganador para volver a gobernar esta ciudad en solitario”.