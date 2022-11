Homenaxe a Eduardo Barreiros cun novo retrato

Un retrato de Eduardo Barreiros (1919-1992) presidirá o vestíbulo do Centro de Innovación da Formación Profesional, bautizado co nome de “un dos grandes da historia da nosa provincia, un xigante ao que proclamamos a necesidade de seguir homenaxeando e gravando. cada día”, segundo remarca o presidente da Diputación, Manuel Baltar, impulsor en novembro de 2018 do proceso culminado este ano coa ubicación en Ourense do espazo innovador arredor da FP cofinanciado pola Diputación e Xunta de Galicia.

Mariluz Barreiros, hija do empresario icónico de Gundiás e presidenta da Fundación Eduardo Barreiros, visitou o Pazo Provincial para ver o cuadro, encargado da Diputación de Ourense a Juan Valcárcel. Mariluz Barreiros, galardonada co premio Ourensanía en 2015, estuvo acompañada na súa visita polo presidente da Diputación; por el director de La Región, Xosé Pastoriza; e polo propio artista.

A presidenta da Fundación Eduardo Barreiros agradeció á “Diputación e ao seu presidente esta iniciativa, e ao artista Juan Valcárcel: ‘Gracias por este maravilloso cuadro collage”. Mariluz Barreiros confesou despois de ver o cuadro, ubicado para a ocasión no Salón de Plenos do Pazo Provincial, estar “moi emocionada, non encontro as palabras de honor e orgullo suficiente para agradecer que este fermoso cadro vai presidir este Centro Galego de Innovación. da Formación Profesional 'Eduardo Barreiros', unha infraestructura moi necesaria para o noso Ourense, para Galicia e tamén para o norte de Portugal”.

Pola súa parte, Juan Valcárcel explica que “intenté resolver dentro das mis capacidades este encargo da Diputación. Quería plasmar a súa mirada, a dun visionario, acompañado de elementos da súa biografía que creo que o definen. Por iso recopilé documentos orixinais, anuncios… todo o que tuviera que ver con Barreiros. Y sobre ese ‘collage’ realizou o retrato, que espero que poida axudar ás novas xeracións que estudan no Centro de Innovación da FP conozcan este verdadeiro emprendedor e sigan o seu exemplo”.

Barreiros se identificaba con Ourense y Ourense se identificaba con Barreiros

Manuel Baltar valorou a importancia de seguir homenaxeando a trayectoria de Eduardo Barreiros, “un pioneiro que foi unha figura clave na industrialización de España, con logros da altura da factoría de Villaverde ou a súa contribución á puesta en marcha do polígono empresarial de San Cibrao, o gran pulmón industrial de Galicia”.

“Todos os días debemos acordarnos de Barreiros, da súa capacidade, da súa creatividade, do seu carácter emprendedor… e do seu amor coa terra”, explica o presidente da Diputación, que destaca os vínculos entre o empresario e a súa terra natal: “Él se identificó siempre con Ourense, y Ourense se identifica con Barreiros. Por iso este é un de máis dos homenaxes que debemos a súa figura”.

Na súa visita ao Pazo Provincial, Mariluz Barreiros tamén comprobou o “excelente estado de conservación” do coche Dodge Barreiros comprado pola Diputación de Ourense por 10.743,80 euros -IVA non incluído- para o seu uso protocolario e museístico. Este modelo é unha das primeiras adaptacións de motor gasolina a diésel realizadas por Eduardo Barreiros -que inventou e patentou este proceso, un hito que impulsou a súa carreira e contribuíu de forma decisiva á motorización de España-, e a súa adquisición para o patrimonio de España. a administración provincial está enmarcada dentro da colaboración coa Fundación Eduardo Barreiros e a reivindicación da figura do empresario ourensano.